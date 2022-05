Picnic gaat in lookalike-zaak Verstappen nog geen schade betalen: ‘Gefeliciteerd Max, maar...’

Online-supermarkt Picnic is nog zeker niet van plan een schadevergoeding te betalen aan Max Verstappen, nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een reclame met een lookalike van Max inbreuk is op het portretrecht. ,,Een geintje moet kunnen, ook met een ‘portret’ van Max”, zegt directeur Michiel Muller.

Het bedrijf reageerde tot nu toe nog niet op de uitspraak van de Hoge Raad van enkele weken geleden. Die oordeelde na een lange juridische procedure uiteindelijk dat het gebruikmaken van een lookalike van Max Verstappen wél inbreuk op het portretrecht is. Oftewel: een bedrijf dat een lookalike van Verstappen gebruikt om reclame te maken, maakt daarmee gebruik van het portret van Verstappen. Zelfs al is hij het niet.

De zaak sleept zich al jaren voort. Picnic plaatste in 2016 een filmpje op Facebook waarin een lookalike van Max Verstappen optreedt. De lookalike bezorgt, rijdend in een Picnic-bestelwagentje, boodschappen in een Verstappen-raceoutfit. Het filmpje verscheen een dag nadat supermarktketen Jumbo een televisiereclame lanceerde waarin de echte Max Verstappen boodschappen bezorgt in een Formule 1-auto. Het Facebookfilmpje van Picnic haakte daar op in met een vette knipoog: ‘Als je op tijd bent hoef je niet te racen’.

Quote Het begint eigenlijk weer opnieuw Michiel Muller, directeur Picnic Volgens de echte Verstappen en zijn team was zijn bekendheid misbruikt. Dat leidde tot een jarenlange juridische strijd langs rechtbank en gerechtshof. Uiteindelijk hakte de Hoge Raad onlangs de knoop door: een lookalike kan ook een portret zijn en dat is in dit geval zo. De zaak ligt nu weer bij het gerechtshof voor een eventuele schadevergoeding.

‘Ook met portret mag je wel grap uithalen’

De advocaat van Verstappen kondigde aan opnieuw 350.000 euro te gaan eisen van Picnic. Maar Picnic-directeur Michiel Muller is nog niet van plan te gaan betalen. ,,Zover is het nog lang niet”, zegt hij. ,,Wij feliciteren Verstappen. Het is natuurlijk mooi voor Max dat een lookalike toch een portret kan opleveren. Maar of dat voor de uitkomst van onze zaak wat uitmaakt is zeer de vraag. Het gerechtshof moet nu beoordelen of Verstappen een redelijk belang heeft om zich te verzetten tegen een parodiërend filmpje. Het begint eigenlijk weer opnieuw.”

Volgens Muller heeft de Hoge Raad ‘slechts’ besloten dat een lookalike ook een portret kan zijn. Maar daarmee is nog steeds niet gezegd dat je daar geen grap mee mag uithalen. ,,Picnic blijft erop vertrouwen dat een grapje moet kunnen. We waren toen in 2016 nog heel klein, slechts in drie steden actief, zij noemen het reclame, maar het was maar een grapje op Facebook.”

Quote Zij noemen het reclame, maar het was maar een grapje op Facebook Michiel Muller, directeur Picnic

Michiel Muller put hoop uit het feit dat de advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad ook zei dat ‘de draak steken’ met Verstappen niet betekent dat hem dat exclusieve sponsorcontracten zou kosten. Jumbo verlengde na het Picnic-filmpje het contract met Verstappen gewoon.

Lex de Jager, de advocaat van Verstappen, noemt het allemaal ‘napleiten’. ,,Duidelijk is dat er onrechtmatig van het portret van Max gebruik is gemaakt.” Over de hoogte van de schadeclaim ‘gaat hij nog overleggen met zijn cliënt’.

