Piek Maaswater verlaat Limburg, vanaf morgen zakt het water overál

Het hoge water in de rivieren is momenteel op de meeste plekken aan het zakken. Het hoogste punt van de Maas verlaat maandag langzaam Limburg, en ook de piek in de Rijn bij Lobith is voorbij. De Nederrijn, de Waal, de Lek en de IJssel stijgen maandag nog iets verder, maar vanaf dinsdag zakt het water overal.

Opluchting overheerst in Limburg. Of zoals voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord het zondagavond tijdens een persconferentie uitdrukte: ,,Je bent pas opgelucht als maandagmiddag de waterplas richting mijn collega Hubert Bruls in Nijmegen vertrokken is.”

De afvoer van de Maas bij Sint Pieter onder Maastricht is maandag al onder de 1000 kubieke meter per seconde gezakt. Dat is een normale waterstand, aldus Rijkswaterstaat. In Mook en Middelaar, het noordelijkste puntje van Limburg, werd in de nacht van zondag op maandag het hoogste punt bereikt. Dat veroorzaakte geen problemen.

Evacués naar huis

In de loop van de dag gaat het water ook in Noord-Limburg overal zakken. De meeste evacués konden terug naar hun woning: in het overstromingsgebied van de Roer is iedereen terug naar huis. Zestien bewoners van huizen in Vlodrop moeten nog wel even wachten; de Roer in het gebied Tussen de bruggen staat nog te hoog.

De hoogwatergolf in de Maas passeert maandag Brabant en Gelderland. Er is al veel Maaswater weggestroomd in plassengebieden in Limburg. Daarnaast zijn de rivierdijken in Brabant en Gelderland steviger en hoger, zodat Rijkswaterstaat verwacht dat de piek in die provincies geen grote risico’s zal opleveren. Wel lopen uiterwaarden en zomerkades onder water.

De Rijn bij Lobith is zaterdag al gezakt tot onder de 12.00 meter boven NAP. Bij die waterstand verdwijnen de overstromingen langs de oevers van de grote rivieren. Ook is de N271 tussen Well en Venlo weer voor het verkeer opengesteld. De weg was sinds zondag dicht vanwege overstromingen en opruimwerkzaamheden.

Noodverordening

In meerdere gemeenten geldt nog steeds een noodverordening waarmee kan worden opgetreden tegen ramptoeristen. Limburg heeft veel last van deze mensen gehad de afgelopen dagen. Het gaat daarbij om mensen die afzettingen negeren, over de verzadigde dijken lopen en hulpverleners voor de voeten lopen. Ook in de nacht van zondag op maandag zijn boetes uitgeschreven.

Mensen in door overstromingen getroffen gebieden die dat willen, kunnen een beroep doen op slachtofferhulp.

In De Ochtendshow to go vertelt verslaggever Jelle Akerboom over de situatie in Limburg.