Pieke was slachtoffer van verkrachting: ‘De politie heeft mijn zaak verneukt’

Bombrieven ontploffen bij ABN Amro in Amsterdam en een bedrijf in Kerkrade

11:33 In een postkamer van de ABN Amro bank op bedrijventerrein Bolstoen in Amsterdam heeft vanochtend even voor 08.00 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Er zijn geen gewonden. Ongeveer een half uur later volgde er een explosie in een postkamer van het bedrijf Ricoh in Kerkrade. Ook hier raakte niemand gewond.