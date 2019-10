Piet heeft ALS: Binnen een paar weken zal ik ‘voor het laatst roken’

Hij vertelt het met een brede glimlach, bijna alsof hij er zin in heeft. ,,Als laatste doen we Demis Roussos met My Friend The Wind. Dat lijkt me wel geslaagd, omdat ik word uitgestrooid.”



Zijn vrouw Bep pakt het lijstje er even bij. Oh kijk, hier is ook de tekst die namens Piet zal worden uitgesproken bij de crematie. Lekker kort, vindt Piet zelf. Laten we niet alles verklappen wat erin staat, maar de boodschap is dat de mensen niet teveel moeten treuren. Dat hebben ze lang genoeg kunnen doen tijdens zijn ziekbed. Hij weet al twee jaar dat hij de progressieve spierziekte ALS heeft en zijn conditie wordt met de dag slechter. Zijn inschatting is dat hij binnen een paar weken ‘voor het laatst zal roken’ (zíjn woorden). Ofwel: zal verworden tot as.