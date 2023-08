Pieter springt bij in verpleeghuis waar zijn 80-jarige vader woont (want personeel redt het niet meer)

Na een ongeluk rijst meteen de vraag: hoe veilig is de bso-bus? ‘Mijn hart klopte in mijn keel’

Kinderen die met Stint en al in het water belandden na een ongeluk. Nog vastgesnoerd met hun riempjes. Paniek, ambulances op de kant. Een ongeval dinsdag in Capelle aan den IJssel maakt diepe indruk. Hoe veilig is de bso-bus, zoals de nieuwe Stint wordt genoemd? ‘We zijn een organisatie met een trauma’.