Pinkpop-bestuurder vrij: Geen opzet in het spel

,,Er zijn op dit moment geen indicaties waaruit blijkt dat hij met opzet handelde'', schrijft het OM in een verklaring. De 34-jarige Heerlenaar schepte maandag vier festivalgangers bij Pinkpop. De man blijft verdacht van het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel of de dood tot gevolg, maar hij mag de rest van de zaak in vrijheid afwachten.

Na uitgebreid onderzoek zal moeten blijken wat precies geleid heeft tot de fatale aanrijding waarbij een man overleed en drie anderen zwaargewond raakten. Duidelijk is dat de bestuurder geen alcohol had gedronken. De uitslag van de drugstest is nog niet binnen, meldt het OM.