Piste en pantalon te moeilijke woorden voor scholieren: ‘Deze mensen moeten straks land regeren’

Veehoude­rij onder druk, maar dit agrarische bedrijf groeit als kool: ‘In vier jaar 800 man aangenomen’

De Nederlandse melkveehouderij staat vanwege de stikstofdiscussie onder druk, maar het agrarische familiebedrijf Lely groeit wereldwijd als kool: donderdag opent de vernieuwde Lely Campus en verdubbelt het bedrijfspand in oppervlakte. Toch raken de stikstofplannen Lely wel degelijk: ,,Nederland is ons thuisland, met innovatie kunnen we bijdragen aan de oplossing.”

8:53