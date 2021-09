‘Plan bij defensie voor een vrouwenquotum’

Ze zijn op één hand te tellen, maar wel rete gemoti­veerd: de vrouwen bij Defensie

8 november VUGHT - Voor het eerst in de geschiedenis viel de afgelopen weken niet alleen bij jongens, maar óók bij ruim honderdduizend 17-jarige meisjes de dienstplichtbrief in de bus. Een goede zaak, zo vinden ze bij de militaire opleidingen in Den Bosch en Vught. Zij hopen dat de brief meisjes meer enthousiast maakt voor een functie bij Defensie.