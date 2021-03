Plan voor ‘vaccinatiepaspoort’ deze maand gepresenteerd

Von der Leyen ziet een Europese ‘digitale groene pas’ voor zich. ,,We zullen in maart een wetsvoorstel indienen”, zei de commissievoorzitter vanmorgen in een video-overleg met Europarlementariërs van haar eigen partij, de Duitse CDU. Dan wordt volgens haar duidelijk hoe het certificaat er concreet uit moet zien. De regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement moeten er vervolgens nog mee instemmen.

‘Tijd is rijp’

Eind januari hebben de EU-leiders ook al over het vaccinatiepaspoort gepraat. De Maltese premier Robert Abela gaf toen alvast een schot voor de boeg: ‘De tijd is rijp voor een vaccinatiepaspoort’, schreef hij aan Von der Leyen. Net als Portugal en Griekenland is zijn land een groot voorstander van zo’n paspoort. Daarmee zouden mensen die zijn ingeënt tegen corona vrij kunnen reizen binnen de Europese Unie. Premier Mark Rutte zei na een EU-top het nog te vroeg te vinden voor een besluit over een vaccinatiebewijs. Een vaccinatiepaspoort ‘kan wel nut hebben in de toekomst’, aldus de premier. In december zei hij nog niet dolenthousiast te zijn over een vaccinatiebewijs.