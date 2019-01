Plastic gewoon weer bij het restafval? In de regio Rotterdam doen ze het al

In Rotterdam bouwt AVR aan een tweede installatie die pmd uit het restafval kan halen. Het gaat om een sorteerlijn die vanaf halverwege dit jaar dag en nacht draait en ongeveer 215 miljoen kilo restafval per jaar kan scheiden. Dat is het restafval van ongeveer een miljoen mensen. Het moet een enorme boost geven aan het scheiden van afval van Rotterdamse huishoudens.

Wie het eerst komt

Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht stappen in 2020 over op een systeem van nascheiding, al moeten de gemeenteraden daar nog wel hun fiat aan geven. Niet de inwoners, maar een gespecialiseerd bedrijf haalt het pmd uit het restafval. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, de 'BAR-gemeenten', hebben al een gezamenlijke aanbesteding gedaan. Ook steeds meer andere gemeenten overwegen namelijk nascheiding, terwijl het aantal bedrijven dat dit aanbiedt klein is. ,,Voor de marktpartijen geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt’’, aldus het Ridderkerkse college van burgemeester en wethouders.

Geen speciale zakken

De voordelen van nascheiding, die alleen geldt voor pmd en niet voor oud papier, gft, glas en textiel, zijn Frieslandvolgens de BAR-gemeenten groot. Inwoners hoeven geen speciale zakken of containers meer te vullen, het vergroot het gemak voor de inwoners én machines scheiden het pmd veel beter dan inwoners dat doen en het zou ook voordeliger zijn. In zakken en containers voor pmd komt vaak ook afval terecht dat daarin niet thuishoort, zoals piepschuim en chipszakken.



In Capelle aan den IJssel mag het pmd sinds vorig jaar al bij het restafval. Afvalverwerker Irado weet er wel raad mee, ook al moet al het afval eerst naar de fabriek van Omrin in Friesland worden vervoerd om te worden verwerkt. Zelfs het restafval dat overblijft, krijgt nog een nieuwe bestemming. Het wordt omgezet in biogas. ,,We hebben al auto's die op dit gas rijden. In de toekomst geldt dit voor al onze wagens. Dan hebben we een volledig gesloten kringloop'', zegt directeur André Hertog van Irado.