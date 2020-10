Pleidooi voor vitamine D tegen corona: ‘Waarom zou je het in vredesnaam niet slikken?’

LIVE | Openbare leven Duitsland nog meer aan banden, politie waarschuwt voor corona-indringers

7:05 De politie waarschuwt ziekenhuizen voor complotdenkers die mogelijk willen binnendringen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen reageert geschokt. ,,Het is van de zotte.’’ De huidige coronamaatregelen zullen zeker nog tot in december gaan duren. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge. Eerder had het kabinet gezegd dat de strengere maatregelen vooralsnog vier weken zouden duren, vanaf medio oktober. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het nieuws van de afgelopen dagen terug.