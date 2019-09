Plofkraak lukt bijna nooit meer, toch gelooft een man of 300 er nog in: ‘Onbegrijpelijk’

Een paar weken terug had de politie weer een opsteker. Na een plofkraak in Aken wist de politie vijf mannen aan te houden in Brunssum. Het vijftal bleek afkomstig uit Amsterdam, Diemen, Utrecht en Amersfoort.



De politie had ze al een tijdje op de korrel. In een loods op een bedrijventerrein vond de politie een grote som contant geld en een gestolen - supersnelle - Audi.



De arrestatie was het gevolg van een intensieve samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie. Een samenwerking die Jos van der Stap heeft helpen stroomlijnen. ,,We pakken de strijd tegen plofkrakers al jaren landelijk aan. Tactieken, informatie, communicatie, dna en andere sporen delen we razendsnel met elkaar en stemmen we op elkaar af.’’



Collega's vragen weleens: moeten we zoveel uren steken in plofkraken die in Duitsland gepleegd worden? ,,Ja, dat moeten we. Want het gaat om Nederlandse daders die ook hier actief zijn’’, zegt Van der Stap, die als overvalcoördinator van de politie al zeven jaar belast is met de aanpak van plofkrakers.