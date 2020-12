Plots staan er agenten naast het bed van Annemieke en John: hun zoon Maurits (18) komt nooit meer thuis

,,Op Mau’s kamer liggen honderden brieven en kaarten. Ongeopend. Ik kán ze nog steeds niet lezen. Soms voel ik me schuldig. Ze zijn gestuurd om ons te steunen. Vanuit liefde. Maar het is te confronterend. In de periode nadat Mau overleed, stond zijn kamerdeur altijd open. Het zeil met zijn nummer NED3259 – waarmee hij jarenlang zeilde op Nederlandse en internationale wateren – ligt op zijn bed. Met handtekeningen en afscheidsboodschappen die iedereen erop heeft geschreven. Zo mooi. Maar het kost me steeds meer moeite op zijn kamer te komen. Het verdriet is ondraaglijk.’’