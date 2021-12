Plots staat er 189.485,75 euro op rekening van deze man (63): hij drukt het achterover en licht verzekeraar op

FNV: ‘Schiphol dwarsboom­de onderzoek naar veiligheid’

Schiphol heeft een onderzoek in opdracht van het kabinet naar de veiligheid op de platforms waar vliegtuigen worden geladen en gelost, gedwarsboomd. Daardoor is een rapport waarin wordt gesteld dat er veilig kan worden gewerkt en de vliegveiligheid is gegarandeerd, volgens vakbond FNV ‘onjuist’. ,,Dit is een zinloos doofpotonderzoek.”

30 november