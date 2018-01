Plotselinge stijging asielaanvragen van Cubanen in Nederland

Jongen van 17 aangehouden voor potloodventen en lastigvallen vrouwen

19:45 De politie in Deventer heeft afgelopen vrijdag een 17-jarige jongen op heterdaad betrapt op potloodventen. Hij is aangehouden. De agenten gaan er vanuit dat er daarmee een einde komt aan een maandenlange stroom aan aangiftes van vrouwen die betast zijn of die ongewenst geconfronteerd werden met een geslachtsdeel.