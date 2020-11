Ploumen: ‘Ook in Nederland gratis maandverband en tampons’

Coronavirus LIVE | ‘Kans op eerste vaccina­ties voor einde jaar klein’, Duitse politicus: Skiën moet kunnen

16:55 Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanochtend 4947 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 977 meer dan gisteren. Er liggen nu 1839 mensen met corona in het ziekenhuis, dat zijn er 86 minder dan gisteren. Van dat totale aantal liggen 529 covidpatiënten op de intensive care, 3 meer dan gisteren. Ondertussen is het aantal coronabesmettingen in Duitsland opnieuw omhooggeschoten. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.