PO in Actie roept leerkrachten op woensdag naar Tweede Kamer te gaan

Uit een poll op de Facebookpagina van lerarengroep PO in Actie blijkt hoe massaal het protest van leerkrachten is tegen het akkoord dat er sinds gisteravond ligt. Bijna tienduizend leraren hebben sinds vanochtend kwart voor twaalf uur hun ‘veto’ uitgesproken die het ministerie van Onderwijs, de onderwijsbonden en schoolbesturen sloten. ,,Dit akkoord is niet óns akkoord”, concludeert de lerarengroep nu. Ze stelt dat het vertrouwen in de Algemene Onderwijsbond (AOb) een fikse deuk heeft opgelopen. ,,Ruim een jaar geleden hebben we ons teruggetrokken uit de onderwijspolder, omdat we beweging zagen bij de AOb om terug te keren naar de roots: het klaslokaal in plaats van de overlegtafel. Wij hadden hoop en vertrouwen in dit proces.”

Gisteravond kwam daar abrupt verandering in, zo blijkt uit een enorme stroom van klachten van basisschoolleraren. Zij zijn woedend omdat met de deal van 460 miljoen euro voor basis- en middelbare scholen vooral een eenmalig extraatje is gekomen. Op basis daarvan hebben de onderwijsbonden de staking van woensdag afgezegd. Geheel onterecht, vinden de leerkrachten, want dit akkoord is slechts een pleister voor het bloeden en absoluut geen antwoord op het groeiende lerarentekort.

Veto

PO in Actie besloot basisschoolleraren eerst om hun mening te vragen voordat ze met een standpunt kwam over de overeengekomen deal. De poll is glashelder: nu al nagenoeg tienduizend leerkrachten hun 'veto’ uitgesproken over het akkoord. Slechts 87 mensen zijn het er wél mee eens.

De lerarengroep roept haar achterban - ruim 43.000 leden in de Facebookgroep waar het twee jaar geleden mee begon - op om woensdag naar de Tweede Kamer te komen. Daar wordt de onderwijsbegroting besproken. Ook beraden de leerkrachten zich nog op alternatieven. ,,We kijken momenteel hoe we woensdag 6 november alsnog van ons kunnen laten horen, zonder jullie daarbij in moeilijkheden te brengen bij je werkgever", schrijven de leraren. Ze vragen hun achterban om bij hun werkgevers te checken hoe ze tegenover protest staan.

Vooral de Algemene Onderwijsbond (AOb) krijgt er van basisschoolleraren van langs. Een hele club heeft uit woede het lidmaatschap opgezegd. Er zijn zelfs al momenten waarop de website van de bond overbelast is. ,,Momenteel speelt er van alles bij de AOb en we gunnen hen de ruimte om orde op zaken te stellen. Let wel: het is veelzeggend dat er binnen de CNV en FVov totáál geen gesprek of reuring plaatsvindt.”

Luide roep

PO in Actie is geen vakbond meer, maar heeft nog steeds een Facebookgroep waarin ruim 40.000 leraren zijn vertegenwoordigd. In die groep klinkt een luide roep om de krachten van al die leraren weer te bundelen en gezamenlijk alsnog een vuist te maken tegen de gevestigde orde. Twee jaar geleden lukte het de leerkrachten om dik 65.000 boze collega's naar het Haagse Zuiderpark te krijgen voor een protest. Uiteindelijk kwam er voor basisscholen meer dan 700 miljoen euro extra.

De groep maakt nu al een Facebookevenement aan waarop leerkrachten zich kunnen aanmelden om woensdag naar de Tweede Kamer te gaan. Ook proberen de leraren een eigen sterke beroepsvereniging neer te zetten die oud-voormannen Thijs Roovers en Jan van de Ven al hebben opgericht. ,,De belangenvertegenwoordiging van leraren staat op het spel! We zijn benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.”

Meer geld

De leraren willen echter eenzelfde salaris als hun collega's op middelbare scholen. Daarvoor is meer geld nodig. De onderwijsbonden en schoolbesturen stelden eerder nog dat een noodpakket van 423,5 miljoen structureel nodig is om het lerarentekort te lijf te gaan. Ondanks dat ze dat bedrag niet hebben binnengesleept, hebben ze wél de stekker uit de staking getrokken.

Frustraties

De AOb zegt inmiddels op de eigen website alle frustraties te begrijpen. ,,De actiebereidheid was hoog. Die actiebereidheid, de druk die leraren zelf hebben uitgeoefend, hebben effect gehad”, stelt voorzitter Liesbeth Verheggen. Ze stelt te hebben móeten tekenen, omdat de AOb anders niet meer welkom was bij de onderhandelingen over de cao van leraren. Bovendien noemt Verheggen het een eerste stap en viel er niets meer te winnen bij dit kabinet. ,,We gaan nu als de bliksem om tafel om goede afspraken te maken voor een nieuwe cao waarin de loonkloof met het voortgezet onderwijs verder wordt verkleind", verzekert de AOb-voorzitter.

Ook meent Verheggen dat leraren moeten kijken naar waar ze vandaan komen. ,,Jarenlang hoorden we van de minister: er komt geen cent bij. Vooral de AOb is daar niet mee akkoord gegaan en heeft veel actie gevoerd, de leraren zelf hebben grote druk uitgeoefend op de politiek. Dat heeft ertoe geleid dat we een gesprek hebben gehad met de minister-president die heeft erkend dat er een maatschappelijk probleem is. Die erkenning heeft in het bod van 460 miljoen euro geresulteerd. Dat bod moeten we nu pakken, we moeten dit meteen vertalen naar betere omstandigheden voor onze mensen op de scholen.”

Om de leerkrachten verder te informeren, heeft de onderwijsbond op haar website een reeks vragen gesteld met de antwoorden erbij. Daarin staat onder meer dat de AOb de leden niet om hun mening kon vragen omdat het akkoord in een dag tijd is gemaakt. De ontwikkelingen gingen zo snel dat er volgens de bond simpelweg geen tijd voor was. Ze blijft druk zetten op politieke partijen om na de verkiezingen wél structureel geld voor onderwijs vrij te maken.