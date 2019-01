Poederbrief bezorgd bij Universiteit Groningen, drie personen in quarantaine

Politie kan 200.000 pri­vé-camera's gebruiken, maar wil er nog véél meer

6:46 Camerabeelden van 200.000 bewakingscamera's van particulieren en bedrijven zijn bruikbaar voor de politie. Doordat die camera's in een database staan, kan de politie snel achterhalen of in de buurt van een misdrijf een camera hangt. De politie roept mensen en bedrijven met bewakingscamera's op zich ook aan te melden. Nu beschikken de rechercheurs nog maar over een fractie van de naar schatting anderhalf miljoen camera's in Nederland.