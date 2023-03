Poes Mia, die door kind op fiets was meegenomen, is weer thuis: ‘Ze is ongedeerd’

Als een ware detective ging Kelvin opzoek naar zijn vermiste poes Mia. Op beelden van bewakingscamera's zag hij hoe zijn geliefde huisdier vorige week zondag werd meegenomen door een kind op de fiets. Van het negen maanden oude beestje ontbrak daarna ieder spoor, maar precies één week later was Mia er ineens weer.

Het is zondagmiddag 13.00 uur als de gps-tracker, die poes Mia om haar nek heeft hangen, een afwijkend signaal stuurt naar Kelvin. ,,Ze was verder weg dan normaal en dan gaat er een piepje af”, legt de katteneigenaar uit. Mia is negen maanden oud en is een kitten uit een eigen nestje van Kelvins andere poes en woont samen met haar zusje bij hen thuis in Voorburg.



Omdat het ongebruikelijk is dat Mia zo ver weg is besluit Kelvin naar het punt te rijden waar het signaal vandaan komt. Het bracht hem bij de Rozenboomlaan, dichtbij de opvang voor daklozen. Hij zocht de hele buurt af en ging de volgende dag terug om in het pand te zoeken. ,,Ik ben zelfs met een ladder het dak op geklommen, maar ze was nergens te bekennen.”

Quote Eén en één is twee. Ik zie die jongen wegfietsen met Mia en wil weten waar mijn huisdier is Kelvin

Zoektocht, flyers

Samen met Heike, van Kattenhulp Bezuidenhout, is er vervolgens een grote actie opgezet. ,,Ze helpen enorm bij de zoektocht, struinen de buurt af en schakelen allerlei mensen in om mee te helpen.”



Ook werd de hele buurt volgehangen met flyers. En dat hielp een beetje, want een tipgever had camerabeelden van de straat waar Mia verdween.

Volledig scherm Er hangen inmiddels flyers in de buurt waarop de kinderen te zien zijn. © Regio15

Op de beelden was te zien hoe een jongen op de fiets Mia oppakte en samen met een ander kindje wegreed. In de hoop om zijn huisdier te vinden heeft Kelvin de beelden op sociale media gezet.



,,Voor mij is het heel makkelijk, één en één is twee. Ik zie die jongen wegfietsen met Mia en wil weten waar mijn huisdier is.” Ook deed Kelvin vrijdag aangifte van diefstal, want de poes was na vijf dagen nog niet terug.

Gps-tracker

Dit weekend ging de zoektocht naar de poes verder. Kelvin had namelijk met een tweede gps-tracker ontdekt dat de halsband van Mia waarschijnlijk in een nabijgelegen sloot zou liggen. En terwijl hij zondagmiddag samen met een groepje op het punt stond om het water te doorzoeken ging de telefoon. ,,Een meneer belde dat hij een poes had gevonden op de Nicolaas Beetslaan die aan de omschrijving voldeed.”

Mia is op het eerste gezicht ongedeerd en het baasje is enorm blij dat zijn geliefde huisdier weer veilig thuis is. Een nieuwe tracker ligt al klaar, want een zoektocht naar de oude is niet meer nodig. ,,Ik wilde gewoon weten of ze er nog aan vast zat, maar ze is gelukkig veilig thuis.”



Hoe de tracker van Mia is verdwenen en hoe ze opeens weer in de straat verscheen, is vooralsnog onduidelijk.