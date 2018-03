Poes reist twee uur mee onder motorkap: 'wonder dat ze nog leeft'

,,Het is een klein wonder dat zij nog leeft”, zegt Anne Vleeshouders van dierenasiel de Beestenboel in Weert. Eerder werd namelijk al eens een verbrande kat bij haar binnengebracht die ook in een auto was gekropen. Volgens het asiel begon de rit in Breda en heeft de bestuurder van de wagen tussenstops gemaakt in Tilburg en Oisterwijk. Een rit van ruim twee uur. Het meest waarschijnlijke is dat de kat s’ nachts in de auto is gekropen, meent Vleeshouders. Volgens de medewerkster van het asiel is het wel duidelijk waarom de kat in de auto kroop: ,,Katten kruipen wel eens vaker onder warme auto’s met koud weer.”