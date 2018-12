'Poging omkoping in liquidatiezaak'

UpdateEen vroegere Kroatische medegedetineerde van crimineel Benaouf A. zegt dat hij in de gevangenis grote geldbedragen aangeboden heeft gekregen om valse verklaringen over hem af te leggen.

Dit bleek vandaag in het hoger beroep van de zaak rond de dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012.

In de zaak kregen Anouar B. (38) en Adil A. (30) in mei 2015 levenslang van de rechtbank voor de moord op Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) en de poging tot moord op Benaouf A., die op het nippertje ontkwam. Benaouf A., zelf veroordeeld voor het aansturen van een liquidatie, heeft eerder bij de politie gezegd B. de bewuste avond te hebben herkend.

De voormalige medegevangene, Goran K., was maandag opgeroepen als getuige. Hij zegt dat in de gevangenis ‘vijf tot zes keer’ is geprobeerd hem om te kopen en dat de beloning die hem in het vooruitzicht werd gesteld opliep tot 200.000 euro. In ruil daarvoor moest de Kroaat zeggen dat Benaouf A. hem had toevertrouwd dat hij B. niet had herkend.

Geweigerd

K., die zegt in de gevangenis een goede band te hebben opgebouwd met Benaouf A., ging niet op het aanbod in. ,,Ik heb geweigerd”, zei hij tegenover het hof. Dat stond hem omwille van zijn veiligheid toe de namen van de mensen die hem in de gevangenis benaderden niet te noemen.

De verdediging van beide verdachten had ernstige twijfels bij het verhaal van de Kroaat. Die stapte niet naar de politie, maar probeerde Benaouf A. in brieven te informeren. Omdat A. in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gevangen zit en alle in- en uitgaande post daar wordt gecontroleerd, belandde de inhoud alsnog bij de politie.