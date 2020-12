Polderen en corona gaan niet samen: ‘Winkeliers die grens opzoeken van wat mag, hoe sociaal ben je dan?’

Het geeft aan hoe lastig het is om écht in een lockdown te gaan. Je weet dat het moet, maar je wil niet. ,,Het is ongelooflijk’’, zegt retaildeskundige Paul Moers over de pogingen van de ketens om tóch de deuren te openen. ,,We hebben allemaal gezien dat de halfzachte maatregelen niet werken. In de ziekenhuizen ontstaat een totaal overspannen toestand. Ik snap ondernemerschap heel goed, maar op een bepaald moment moet je je ergens bij neer kunnen leggen.’’