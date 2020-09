‘Poliovirus aangetroffen in riool bij grote vaccinproducent’

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ), die de zaak onderzoekt, is nog onduidelijk wat de bron is en of medewerkers aan het virus zijn blootgesteld. Alle technische en labfaciliteiten worden momenteel onderzocht en medewerkers worden getest.

Polio is een ziekte die ernstige verlammingen veroorzaakt maar die dankzij een strikt vaccinatiebeleid in de westerse wereld niet meer voorkomt. Wie is gevaccineerd kan de ziekte niet meer krijgen maar het virus wel oplopen en overdragen op mensen die niet zijn gevaccineerd. Besmetting vindt plaats via speeksel (hoesten) of contact met ontlasting.