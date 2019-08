Politie: Agenten worden niet teruggeroepen van vakantie

Commentaar Anders gaan eten, we hebben er ervaring mee

7:00 In 1798 voorspelde demograaf en predikant Thomas Malthus het al: de productie van voedsel zou de groei van de bevolking nooit kunnen bijhouden. Hongersnood was onvermijdelijk. Zijn recept: de bevolkingsgroei stoppen. Dat is niet gelukt. In Malthus’ tijd woonden er minder dan een miljard mensen op aarde, in 1970 waren het er drie miljard, inmiddels zijn het er 7,6 miljard en de groei gaat maar door. De meesten kampen niet met hongersnood. De mens is er namelijk toch in geslaagd zijn voedselproductie aan te passen.