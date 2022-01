Politie arresteert opnieuw zeven mensen die bos bij Nedcar in willen

De politie heeft zaterdagavond opnieuw zeven mensen aangehouden die het Sterrebos naast autoproducent VDL Nedcar wilden betreden. Ze werden betrapt door patrouillerende agenten die de hulp van collega’s inriepen, meldt een politiewoordvoerder aan het ANP. ,,Het is niet toegestaan het gebied te betreden. Reden dat we hebben ingegrepen.’’

Ruim twintig activisten hebben zich sinds vrijdag verschanst in hangmatten boven in de bomen. Volgens een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos was het de bedoeling dat vijf van de aangehouden actievoerders de bezetters in het bos zouden versterken. De twee anderen waren alleen aanwezig om hen te ondersteunen. Een meisje raakte volgens de woordvoerster gewond toen ze door de politie tegen de grond werd gewerkt.

De zeven werden in hun poging het bos te betreden rond 21.40 uur ontdekt door de beveiliging van Nedcar, die vervolgens de politie alarmeerde. De politie zette de doorgaande weg tussen Susteren en Sittard ter hoogte van het bos aan beide zijden af om de arrestanten af te kunnen voeren. Vlak voor middernacht werd de weg weer vrijgegeven.

Bezetting

De politie hield eerder dit weekeinde ook al zeven mensen aan die het bos wilde betreden. De actievoerders van Red het Sterrebos proberen te voorkomen dat zeven hectare bos verdwijnt om uitbreiding van de productiehallen van de autoproducent mogelijk te maken. De Raad van State oordeelde eerder dat de voorbereidingen van de kap gewoon konden doorgaan.

Of de bomen ook daadwerkelijk mogen worden gekapt, is nog niet bekend. Daarover doet de hoogste bestuursrechter binnenkort uitspraak in een zaak die door een milieugroepering is aangespannen.

Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen liet zaterdag weten dat de actievoerders wel voorzien mochten worden van eten en drinken. Eerder deed de actiegroep Red het Sterrebos zijn beklag dat de betogers verstoken waren van bevoorrading. De politie houdt een oogje in het zeil, stelde er camera’s op en plaatste overal bordjes met “verboden toegang”. Mensen die het bos in of uit willen worden gearresteerd. Het wachten is op het moment waarop de politie ingrijpt en de bezetters uit de bomen haalt.

Op een andere locatie, vlak bij Nedcar, vond dit weekeinde een demonstratie plaats tegen de voorgenomen kap waarvoor wel toestemming was gegeven door de burgemeester. Daaraan deden ongeveer vijftig mensen mee.