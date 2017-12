Politie arresteert tieners voor dodelijke steekpartij Sneek

Het slachtoffer werd volgens buurtbewoners neergestoken in zijn huis aan de Johan Willem Frisostraat. Hij liep gewond gewond naar buiten, zakte in elkaar en overleed ondanks reanimatiepogingen. Dit gebeurde vlakbij een basisschool. Of de schoolkinderen daar iets van hebben gezien, is volgens Omroep Fryslan niet bekend. Omwonenden verklaarden dat het slachtoffer actief was in het drugscircuit. De politie startte een grootscheepse zoekactie naar de daders. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van een Burgernet-alarm.