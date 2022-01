Politie arresteert zeven mensen die bos bij Nedcar in willen

VDL Nedcar praat weer over bomenkap: onderhande­lin­gen met actiegroep hervat

EINDHOVEN/BORN - VDL Nedcar is opnieuw in gesprek met bezwaarmaker De Groene Sporenwolf over de bomenkap voor de beoogde uitbreiding. Terwijl zij praten over een schikking voerden milieuactivisten vrijdag weer actie.

28 januari