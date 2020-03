Politie: bel geen 112 voor overtreden coronaregels

Veilig­heids­re­gi­o's: groepsver­bod geldt overal in publieke ruimte

18:10 Een groot feest thuis geven is vanaf nu ook verboden. En iedereen die met meer dan twee in de openbare ruimte is en onvoldoende afstand houdt, kan rekenen op een boete tot 400 euro per persoon. Die regel geldt nu overal in plaats van op specifieke plekken. Gezinnen of kinderen tot twaalf jaar zijn uitgezonderd.