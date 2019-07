Politie bevrijdt jonge vrouw (17) uit kofferbak man

hitteblog LIVE | Magische hittegrens verbroken: 40,7 graden in Gil­ze-Rij­en

17:40 Het hitterecord van gisteren (39,3 graden) is deze middag verbroken in Gilze-Rijen. Daar werd aan het einde van de middag 40,7 graden gemeten. Eerder op de dag werd in Deelen 41,7 graden gemeten, maar deze meting werd niet veel later ongeldig verklaard door het KNMI. En hoe gaat Nederland om met deze hitte, en wat heeft het voor gevolgen? Je volgt het in ons liveblog.