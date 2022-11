Politie denkt dat vermiste Silvana (36) niet meer leeft, ex-partner (41) wordt verdacht van moord

Na ruim twee dagen zoeken, heeft de politie op dit moment geen idee waar Silvana kan zijn. Bij het doorzoeken van zeker drie bosgebieden rond Hoogeloon is geen aanwijzing gevonden.

Vandaag wordt er op de achtergrond verder gegaan met het onderzoek en het vaststellen van mogelijke zoekplaatsen. Ook hoopt de politie op tips van het publiek om gerichter te kunnen werken. ,,We hebben nu geen concrete aanwijzingen meer”, zegt politiewoordvoerster Manon van der Heijden. ,,We willen iedereen met klem oproepen die iets weet over de mogelijke verblijfplaats van Silvana om het te melden. Hoe klein ook, het kan van belang zijn”, aldus Van der Heijden. ,,En dan niet alleen over haar verblijfplaats, maar alles wat maar opviel in haar omgeving of leven.”

Twee weken langer vast

Silvana's ex-vriend uit Hoogeloon zit inmiddels drie dagen vast. Inmiddels is de verdenking opgeschaald van betrokkenheid bij de verdwijning van Silvana, naar moord. Ze is sinds zaterdagochtend vermist en zondag is een grootschalige zoektocht opgestart.

Haar ex is een voormalig professioneel vechtsporter met een gewelddadig verleden. De 41-jarige verdachte woonde samen met Heber in een huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon. Een andere vrouw met wie hij op hetzelfde adres samenwoonde, werd volgens bronnen door hem mishandeld. Silvana zou onlangs de relatie met hem hebben verbroken. Niemand kon vertellen of Silvana ook mishandeld werd door hem, maar hij liet sommigen wel weten het erg zwaar te hebben in de relatie.

Veteranen Search Team helpt bij zoektocht Silvana Heber:

