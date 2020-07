‘Politie en AIVD hadden infiltrant in top extreemrechtse partij NVU’

RI­VM-onderzoe­ker: ‘Besmetting via kleine druppel­tjes in de lucht is mogelijk’

7 juli Overdracht van het coronavirus via kleine druppeltjes in de lucht, zogeheten aerosolen, is mogelijk, dus we moeten er rekening mee houden dat het coronavirus zich door de lucht verspreidt. Dat zegt viroloog Erwin Duizer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een gesprek met deze nieuwssite. Het is voor het eerst dat het RIVM zulke stellige uitspraken doet over de rol van microdruppels.