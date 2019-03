Politie gaat tientallen keren per jaar undercover

Undercoveragenten kwamen tussen 2014 en 2016 in totaal 189 keer in actie. Dat is vergelijkbaar met de jaren daarvoor. Ze infiltreerden in onderzoeken naar onder andere moord, drugshandel en wapenhandel. Ook bij minder zware vergrijpen als corruptie, fraude en witwassen zijn de specialisten van het team Werken Onder Dekmantel (WOD) ingezet.

Ruim 2,5 miljoen

De kosten van de heimelijke operaties bedroegen ruim 2,5 miljoen euro. De langste undercoveractie duurde drie jaar, zo blijkt uit gegevens die deze krant met een verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur verkreeg.

De inzet van undercoveragenten is regelmatig succesvol. Zo infiltreerde de politie na de geruchtmakende viervoudige liquidatie in Enschede vorig jaar. Door aan te pappen met een loslippige vriendin van een verdachte peuterde de politie cruciale informatie los.

Oncontroleerbaar

De methode stuit ook op kritiek: advocaten en wetenschappers noemen WOD-trajecten nauwelijks controleerbaar. ,,Undercoveragenten gaan de hele dag op pad. Pas aan het eind van de dag, of soms nog later, beschrijven ze wat er is gezegd en gebeurd. Maar mensen zijn geen cassetterecorders”, zegt advocate Bénédicte Ficq.

Rechtspsychologen Peter van Koppen en Timothy Moore en advocaten pleiten voor het maken van geluidsopnamen bij WOD-trajecten.

Mister Big-methode

Zelfs bij de omstreden Mister Big-methode, die de politie onder meer gebruikte bij een Kaatsheuvelse moordzaak en de zogeheten Posbankmoord, zei de politie geen geluidsopnames te hebben gemaakt. Bij Mister Big wordt een verdachte ingelijfd in een fictieve criminele organisatie en uiteindelijk tot een bekentenis gedwongen.