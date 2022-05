Politie gebeld omdat Oekraïners een kleurtje hebben

Veel animo bij Oekraïense vluchtelin­gen voor speeddate met onderne­mers: ‘Ik ben het stilzitten zat’

Gretig sprongen de Oekraïense vluchtelingen woensdag van tafeltje naar tafeltje tijdens een speeddate-avond met werkgevers in Coffee Corazon. Werken willen ze, liever vandaag nog dan morgen. Al is het uurloon bij huishoudketen Blokker of in de horeca wel even slikken. ,,Een beetje weinig.’’

