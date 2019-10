Politie: geen van Drentse gezinsleden lijkt ingeschreven te staan

updateDe politie laat weten dat geen van de gezinsleden in het Drentse Ruinerwold ingeschreven ‘lijkt’ te staan bij de basisadministratie. Gisteren was er nog sprake van dat slechts een aantal van hen niet stond ingeschreven.

De politie trof gisteren in een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold een gezin aan. Volgens de zoon des huizes leefden ze in volledige afzondering en zouden ze hebben gewacht op het einde der tijden. Het gezin zou al jarenlang in een afgesloten ruimte verblijven.



Bij de woning werd Josef B., de 58-jarige huurder van het pand aangehouden. In het huis werden een man en vijf kinderen aangetroffen. Zij zeggen dat ze allemaal lid zijn van hetzelfde gezin en al sinds 2010 in het huis wonen.

Café

In totaal waren er zes kinderen. Het zesde kind is de jongen die bij de politie melding maakte van de leefsituatie van hem en zijn familie. De politie kwam hem zondag op het spoor, nadat hij in café De Kastelein in Ruinerwold voor de tweede keer in korte tijd sprak met de barman en cafébezoekers. Maandag ging de politie in de boerderij kijken. Daar werden de vader en de andere vijf kinderen aangetroffen. Waar de 25-jarige zoon die de politie inlichtte in de nacht van zondag op maandag verbleef, kan de politie niet zeggen.

Voorgeleiding

Later vandaag besluit het Openbaar Ministerie (OM) of Josef B. morgen wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die beslist dan of B. langer blijft vastzitten. Op dit moment is het OM nog bezig met onderzoek. De politie hield B. gisteren aan omdat hij niet mee wilde werken aan het onderzoek. Over zijn relatie met het gezin doen de autoriteiten nog geen mededelingen.

Verslaggever Stefan Keukenkamp praatte ons gisteren bij over de zaak. Bekijk hieronder de beelden.