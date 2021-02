Politie grijpt in bij demonstraties van halfnaakte klimaatactivisten in diverse steden

Burgemeester Femke Halsema gaf vanochtend een noodbevel af en de demonstranten werden opgeroepen het gebied te verlaten. Het grootste deel van de groep vertrok daarna vrijwillig, maar zo’n twintig activisten bleven zitten. Het is nog niet duidelijk waar zij naartoe worden gebracht, maar meestal is dat ergens aan de rand van de stad.

De activisten trokken onder de noemer Lenterebellie rond 09.00 uur vanaf het Surinameplein, via de Overtoom, richting het Leidseplein. Met de actie wil de groep in aanloop naar de verkiezingen aandacht vragen voor het klimaat. Ze blokkeren daarbij de autoweg en de trambaan op de Overtoom, en dat mag niet.

Utrecht en Rotterdam

De actie vindt tegelijkertijd plaats in Rotterdam en Utrecht. Ook hier blokkeerden demonstranten een aantal wegen. In Utrecht blokkeerden de klimaatactivisten de Maliesingel en de Kaatstraat, in Rotterdam hielden ze de Erasmusbrug bezet .

De gemeente Utrecht heeft alleen toestemming gegeven voor een demonstratie op het Jaarbeursplein, op andere locaties zijn actievoerders gearresteerd. In Rotterdam stond een groep van tientallen mensen vanaf ongeveer 10.00 uur op de Erasmusbrug. Auto’s en trams konden er in beide richtingen niet langs, en de politie riep de groep op de brug te verlaten. Volgens een politiewoordvoerder ging het er rustig aan toe. Het is nog niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Extinction Rebellion zegt de actie voort te willen zetten in een ander deel van de stad.