Politie grijpt in bij illegaal feest in Maasdijk, zo'n 70 jongeren aanwezig in bedrijfspand

De politie heeft vannacht ingegrepen tijdens een illegaal feest in Maasdijk. In een bedrijfspand aan het Honderdland bleken zo'n zeventig feestende jongeren aanwezig te zijn. Van anderhalve meter afstand houden was volgens de politie geen sprake.

De agenten kwamen het feest op het spoor vanwege een melding van geluidsoverlast. Uiteindelijk bleken er tientallen jongeren aanwezig. Het feest is volgens de politie meteen beëindigd. Iedereen die bij het feest aanwezig was, heeft een bekeuring gekregen, aldus de politie.

Ook elders in het land ging het dit weekend weer mis. Op Urk verzamelden groepen jongeren zich rond een park. Een deel van hen treiterde bewust met zwaar vuurwerk. De ME moest uiteindelijk ingrijpen. Tien mensen zijn aangehouden. Volgens burgemeester Cees van den Bos is ‘een aantal belangrijke aanhoudingen verricht’. Er was veel politie op de been. De ME-busjes werden bekogeld met flessen en stenen.

Boete

In een zaal in Katwoude (Noord-Holland) maakte de politie vrijdagavond een einde aan een illegaal feest, omdat de noodverordening daar werd overschreden. In de grote zaal waren 92 mensen aan het feesten. Ze hielden zich niet aan de coronaregels. Alle aanwezigen zijn naar huis gestuurd. Ze kunnen een boete tegemoet zien, net als de organisatoren.

In Den Haag werden agenten in de nacht van vrijdag op zaterdag belaagd door bezoekers van een illegaal feest in een appartement in Den Haag. In die woning (80 vierkante meter) waren vijftig mensen aanwezig bij een feest. Buren hadden geklaagd over geluidsoverlast.

Burgemeester Jan van Zanen reageerde verbolgen: ,,Wat een schande dat enkele zogenaamde ‘feestgangers’ zich agressief hebben gedragen tegen onze politie. Het is goed dat er snel een einde is gemaakt aan deze illegale bijeenkomst. Vijftig mensen in een woning is onverantwoord in een tijd dat we het virus moeten terugdringen. We blijven streng handhaven op de coronamaatregelen en dus ook op deze illegale feesten.”

Rustig

In het Brabantse Roosendaal bleef het op een paar meldingen na rustig. Voor het weekend was het er dagenlang onrustig. Jongeren gingen de straat op en staken zwaar illegaal vuurwerk af. Ook werden brandjes gesticht. In de stad geldt sinds dinsdag een samenscholingsverbod. Woensdag stelde de burgemeester voor een aantal wijken een noodverordening in. Vijf mensen werden aangehouden.

Dat het nu rustig is gebleven komt volgens de politie doordat ,,in de Roosendaalse samenleving in het algemeen en bij de veroorzakers in het bijzonder een gezamenlijk besef is ontstaan, dat de ongeregeldheden buiten proporties waren. Het illegale vuurwerk en andere brandbare materialen waren zeer gevaarlijk en intimiderend naar de wijkbewoners”.

Verboden terrein

Ook een deel van IJmuiden is afgelopen nacht tot verboden terrein verklaard, na concrete aanwijzingen dat daar een illegaal feest zou worden gehouden. Dat soort feesten vormen een groot risico op verspreiding van het coronavirus, stelt de veiligheidsregio.

Eerder werden voor de Reyndersweg in Velsen-Noord, recreatiegebieden Spaarnwoude, De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en Toolenburgerplas en de stranden van Zandvoort en Bloemendaal dergelijke besluiten genomen om illegale feesten tegen te gaan. Daar werkten de maatregelen goed, stelt de veiligheidsregio.

