Politie grijpt in na vondst wapens onder voetbalfans; nachtelijk noodbevel in Hengelo

Het is woensdagavond onrustig geweest in Enschede en Hengelo in aanloop naar de Europese confrontatie tussen FC Twente en Hammarby. Dat leidde tot flinke maatregelen in zowel Enschede als Hengelo.

Bij een supportersgroep die staande werd gehouden op weg naar de binnenstad in Enschede trof de politie wapens aan. Locoburgemeester Niels van den Berg van Enschede besloot daarop in afstemming met politie en Openbaar Ministerie (OM) tot het preventief fouilleren van supportersgroepen in Enschede. Die maatregel ging in vanaf woensdagavond 21.45 uur en geldt in de hele gemeente.

Om hoeveel en welke wapens het precies gaat, is niet bekend. Wel werd er onder meer een mes aangetroffen. Ook had de groep voetbalfans vuurwerk bij zich. De nieuwe maatregel is bedoeld om geweld tussen supportersgroepen te voorkomen en voor de veiligheid van de inwoners, meldt de politie.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een groep Zweedse fans werd na middernacht opgewacht door de politie en per bus naar hun hotel gebracht © Dennis Bakker/News United

Noodbevel Hengelo

In Hengelo gaf locoburgemeester Gerard Gerrits na middernacht een noodbevel af. Die is bedoeld om geweld tussen supportersgroepen te voorkomen, schrijft de gemeente. Er waren volgens de lokale driehoek aanwijzing op een mogelijke confrontatie tussen supportersgroepen in de gemeente Hengelo.

Door het noodbevel kunnen supporters van FC Twente en Hammarby geweerd worden uit Hengelo. Dat geldt ook voor andere supportersgroepen. Volgens een bericht van de Duitse politie zouden ook Schalke-fans en Ajax-supporters woensdagavond op weg zijn naar deze regio. De een (Schalke) zou zich willen aansluiten bij FC Twente, de ander (Ajax) bij de Zweedse club.

Fouilleren

In Enschede mag de gemeente tot donderdagmorgen preventief fouilleren. Die maatregel kan worden verlengd als daar aanleiding toe is, tot aan de Europese wedstrijd van FC Twente. De Tukkers spelen donderdagavond om 20.00 uur in De Grolsch Veste tegen Hammarby om de tweede voorronde van de Conference League. Er zijn 1500 Zweedse supporters met een geldig wedstrijdkaartje, maar hoogstwaarschijnlijk komen er ook 500 tot 1000 Zweden zonder kaartje naar Twente.

Volledig scherm Een enorme politiemacht wacht een groep Zweedse fans op in Enschede, na middernacht © Dennis Bakker/News United

Op woensdagavond leidde dat al tot onrust in de binnenstad. Veel supportersgroepen gingen op weg naar het centrum, waar een noodverordening gold. Op de trappen van het Intercity-hotel, de plek waar het vorig jaar misging tegen Fiorentina, verzamelde zich rond half negen een enorme macht politieagenten. Ze leken uit te stralen: het gaat dit keer niet weer uitdraaien op een confrontatie.

‘Voor eigen veiligheid en die van andere burgers’

Verschillende eenheden, ook vanuit andere delen van het land, hielden beide supportersgroepen nauwlettend in de gaten. Zweedse fans werd gevraagd om preventief weg te blijven, ‘voor hun eigen veiligheid en voor die van andere burgers in het centrum’, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

Ook na middernacht bleef de politie actief in Enschede. Een grote groep Zweedse supporters die per trein aankwam werd onder toeziend oog van een grote politiemacht opgewacht op het station en per bus naar het Van der Valk hotel verderop gebracht.

Tekst gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Veel voetbalfans en ME politie op de been in Enschede. © Emiel Muijderman

Rond het centrum werden eerder op de avond tientallen staandehoudingen verricht bij grote groepen met vooral FC Twente-supporters. Tot aanhoudingen kwam het niet. De fans die staande zijn gehouden werd gevraagd om hun id-kaart en in sommige gevallen gefouilleerd. In de lucht hield een politiedrone de supportersgroepen in de gaten. „We hebben vanavond het idee dat we continue controle hebben gehad”, zegt woordvoerder Westerhoff.

Zweedse fans in Hengelo

Voor fans van de Zweedse voetbalclub gold eerder al dat ze niet welkom waren in de binnenstad van Enschede. Er is sprake van een noodverordening. Op de terrassen wordt daardoor onder meer drank uit plastic geschonken, in plaats van glazen.

Een grotere groep Hammarby-supporters trok woensdagavond naar het centrum van Hengelo. Daar waren Zweedse fans wel welkom. Zo’n honderd supporters zaten daar op op het terras, dronken bier en zongen liederen. Ook daar hield de politie de zaak nauwlettend in de gaten. Dat verliep gemoedelijk.

Volledig scherm Politie bij het Intercity-hotel in Enschede. © Joost Dijkgraaf

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.