Politie heeft auto in beeld in zaak fatale aanrijding Tamar (14)

De politie vermoedt dat een grijze Mazda 3 betrokken is geweest bij de fatale aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. De Mazda is te zien op camerabeelden van een parkeerplaats in Marken.

Het gaat om een driedeurs Mazda, die in de nacht dat Tamar werd aangereden Marken binnenreed. Op camerabeelden is te zien dat de auto die 25ste juli om 03.09 uur ’s nachts een parkeerplaats aan de Kruisbaakweg oprijdt. Twee mannen stappen uit en inspecteren de voorkant van de auto. Ruim drie uur later, rond 05.30 uur ’s morgens, rijdt de auto Marken in.

De politie doet een oproep aan mensen uit Marken om hun telefoons of camerabeelden te checken of de bewuste auto daarop te zien is.

Volledig scherm De politie zoekt deze auto in het onderzoek naar het doodrijden van Tamar (14) uit Marken. © Politie

Plastic deeltjes

Daarnaast is de politie nieuwsgierig naar de herkomst van kunststof deeltjes die rechercheurs in de berm langs de dijk hebben gevonden waar Tamar vermoedelijk is aangereden. Het gaat om een zwart kunststof dopje en om twee grijze kunststoffen deeltjes.

,,Van het zwarte dopje willen we weten waar deze voor gebruikt wordt en wie deze herkent. En van de twee kleine voorwerpen willen we weten waar ze voor gebruikt worden”, zegt een politiewoordvoerder in een video die is verspreid.De oproep is vooral gericht aan automonteurs of andere kenners die op de onderdeeltjes aanslaan.

Uiteraard is de politie vooral benieuwd wie de twee personen zijn die in de auto zaten.

Volledig scherm De politie wil meer weten over plastic deeltjes die zijn gevonden in de berm van de dijk waar Tamar werd gevonden. © Politie

Volledig scherm Politie deed onderzoek in de berm op de plek waar een meisje van 14 jaar uit Marken is gevonden langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. © ANP