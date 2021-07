Politie heeft verdachte in vizier van 22 jaar oude moord: ‘Jij gaat bloeden voor de Indiaan’

De opkomst en ondergang van sekskoning Jan Bik: ‘Hij leek meer op een wiskundele­raar dan een pornobaas’

25 juli Jan Bik was jarenlang dé sekskoning van Nederland. Hij had meer dan tien bordelen, waaronder een in de Utrechtse Jaffastraat. Een inval door politie en Belastingdienst maakte acht jaar geleden een einde aan zijn seksimperium. Nu het pand in Utrecht wordt verkocht, blikken zoon Andries en vrouw Inca terug op hun tijd in ‘de Jaffa’. ,,Hij liep het liefst op sandalen of klompen.”