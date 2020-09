Politie heropent intern onderzoek naar door agenten mishandelde hond

Het arrestatieteam wilde de partner van de eigenaresse van de hond in een woning in Duiven aanhouden. Toen er iemand met de hond aan de lijn naar buiten kwam, moest het dier op last van de politie worden vastgebonden aan een boom. Op camerabeelden is te zien dat een agent daarna een stroomstootwapen op de vastgebonden hond afvuurt. Daarna zijn er steeds agenten bij de hond, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurt. Een dierenarts stelde vast dat de hond vijf taserpijlen in zijn lichaam had en één in zijn oog. Daarnaast liep het dier een gebroken kaak en gebroken tanden op en de hond was volgens de arts hard geschopt.