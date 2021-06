Politie hield hoofdverdachte afpersingszaak fruithandel aan het lijntje om aanslagen te voorkomen

Sinds de zomer van 2019 worden de eigenaren en medewerkers van fruithandel De Groot uit Hedel geconfronteerd met extreem zwaar geweld. Na de vondst van 400 kilo cocaïne tussen een lading bananen uit Zuid-Amerika ontving de eigenaar een dreig-sms, waarin werd gezegd dat hij 1,2 miljoen euro moest betalen. Wat volgde was een reeks van aanslagen op woningen van werknemers en voormalig werknemers van het fruitbedrijf, nadat een adressenlijst van deze medewerkers uitlekte door een blunder van het OM. Bij die aanslagen raakten verschillende personen zwaargewond.

Hoofdverdachte in de zaak is Ali G. (37) uit Hilversum. Volgens het OM is hij de man die de aanslagen heeft gecoördineerd. Bijzonder is dat G. in verhoren nooit heeft ontkend in het drugscircuit actief te zijn. Sterker: hij bood zelfs aan te bemiddelen tussen De Groot en de afpersers. Daar kwam bovenop dat tijdens een inleidende zitting in maart zijn advocaat vertelde dat er vlak voor de aanhouding van zijn cliënt een opvallend gesprek had plaatsgevonden, waarbij de politie met hem zou hebben onderhandeld. De officier van justitie bevestigde dat er een gesprek had plaatsgevonden, maar opvallend genoeg is deze ontmoeting niet vastgelegd in een proces-verbaal.

‘Bemiddelaar’

Nu blijkt dat justitie opdracht heeft gegeven aan de politie om Ali G. uit te nodigen voor een gesprek. Daarin werd hem medegedeeld dat hij niet zou worden aangehouden, maar dat er gesproken kon worden over een rol als bemiddelaar. Tijdens dat gesprek vertelde G. dat hij inderdaad kon bemiddelen, maar dan zouden politie en justitie hem niet moeten volgen als hij de afpersers zou bezoeken. Hij kreeg zelfs een 06-nummer van een van de agenten, zodat hij in contact kon blijven. Op 3 januari stuurde Ali een sms-bericht aan de politie. ‘Goedemiddag, het is geregeld. Grr Ali.’

Quote Goedemid­dag, het is geregeld. Grr Ali Sms van Ali G. aan de politie. Terwijl Ali G. dacht dat hij met politie en justitie kon ‘onderhandelen’, blijkt nu dat er door de opsporingsdiensten slechts tijd werd gekocht om hem te kunnen aanhouden. Een dag voor de ontmoeting met G. kreeg de eigenaar van de fruithandel namelijk een nieuw dreigbericht: er zou een liquidatie gaan plaatsvinden. ‘Op dat moment was reeds gepland dat onder andere verdachte G. op 5 januari 2021 zou worden aangehouden. Deze aanhouding en bijbehorende doorzoekingen zouden de nodige voorbereiding kosten en het was in het licht van de opsporingsbelangen niet wenselijk dat de aanhouding zou worden vervroegd’, schrijft de officier van justitie nu in een proces-verbaal, dat deze week in het dossier is gevoegd.

De officier schrijft dat er, gezien de grote politie-inzet die nodig was om aanslagen te voorkomen, een andere aanpak nodig was. ‘Om te voorkomen dat tussen 1 januari en 5 januari 2021 opnieuw een ‘aanslag’ zou plaatsvinden, is besloten om te proberen tijd te winnen door een ontmoeting te arrangeren met G. op 2 januari 2021. Dit, omdat hij in het recente verleden immers zelf geopperd had dat hij als intermediair kon bemiddelen zodat de aanslagen zouden stoppen.’

‘Ze hebben mij gesmeekt aanslagen te stoppen’

Ali G. laat in een reactie van zijn advocaat weten dat het gesprek anders is verlopen. ‘Op 2 januari werd ik om 10.00 uur gebeld door de politie. Een half uur later verscheen ik op het bureau. Zij hebben mij gesmeekt ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de aanslagen. Ik heb aangegeven dat ik geen namen zal noemen (dat heb ook nooit gedaan) en dat ik dit wil doen, in ruil voor vrijspraak voor mij en de medeverdachten, en een schadevergoeding voor de onterechte detentie. Dit is mij door de rechercheurs toegezegd, in opdracht van de zaaksofficier en dat is per sms bevestigd. Die sms zit nog op mijn telefoon. Ik heb toen een tijdelijk ‘staakt het vuren’ geregeld en vervolgens kreeg ik als bedankje, twee dagen later een arrestatieteam over de vloer.’



Zijn advocaat Sebastiaan van Klaveren stelt het opvallend te vinden dat er pas proces-verbaal is opgemaakt van deze bijzondere ontmoeting, nadat er op de zitting in maart om werd gevraagd. ,,Sinds wanneer worden van dergelijke operaties geen processen-verbaal opgemaakt? En vooral: waarom is dat niet gebeurd?”

