Politie hoopt op nieuwe doorbraken: deze zeven Gelderse (moord)zaken zijn al vele jaren onopgelost

De kalender is ook voor andere belangstellende online te bekijken en te downloaden . Op de kalender staan 52 zaken, voor elke week één. De oudste zaak op de kalender van 2019 is de vermissing van de in Ede geboren Alwin Sterk uit 1972. De meest recente is de moord op Marlon Fidanque, die in 2016 in zijn voortuin in Apeldoorn werd doodgeschoten.

Zeven Gelderse zaken

Soms leidt die aandacht tot nieuwe tips. Zo ontving de politie in 2018 in totaal 302 tips over zaken van de coldcasekalender. Veertig daarvan bleken bruikbaar. In dertien oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe.

De kalender telt zeven Gelderse zaken. Opvallend is bijvoorbeeld een zaak van een Doetinchemse baby die in de winter van 2006 dood werd gevonden in het ijs op een plas. Lees alle zeven cold cases uit Gelderland in het kader onderaan dit artikel.

Digitalisering

,,Na de eerste kalender verdubbelde het aantal tips’’, aldus Aart Garssen, landelijk portefeuillehouder cold cases. ,,Het komende jaar zetten we sterk in op de digitalisering van cold cases en de inzet van kunstmatige intelligentie bij het analyseren van zaken. Door beter inzicht in alle cold cases kunnen we de schaarse politiecapaciteit gerichter inzetten op kansrijke zaken. Daarnaast gaan we nog meer gebruikmaken van externe deskundigheid, zoals in de samenwerking met universiteiten of door de inzet van gepensioneerde politiemensen.’’

In 2018 deden de politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen een pilot in twee tbs-instellingen om te toetsen of de coldcasekalender ook in tbs-klinieken kan worden verspreid. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt in het eerste kwartaal van 2019 besloten of de kalender ook nog in alle tbs-instellingen wordt verspreid.

Zeven Gelderse cold case-zaken



Baby in het ijs in Doetinchem

Drie kinderen spelen op de koude zondagmiddag 29 januari 2006 in het park aan de Torontostraat bij de ‘Kapperskolk’ in Doetinchem. Als een van hen door haar vader wordt opgehaald, vertelt ze hem dat ze een kindje in het ijs heeft gezien. Haar broertje vertelt later dat ze hadden gespeeld bij de rietstengels op het ijs en dat ook hij het kindje heeft gezien. Zijn moeder en tante gaan op onderzoek uit. Tot hun schrik klopt wat de kinderen vertellen: er ligt een baby in het ijs. Zij doen melding bij de politie van de gruwelijke vondst. Het kindje in het ijs blijkt een pasgeboren jongetje met een blanke huid en donkerblond haar. Uit onderzoek blijkt verder dat het kindje heeft geleefd en dat ernstig geweld tot zijn dood heeft geleid.

Moord op Nijmegenaar Baams

Op Eerste Kerstdag 1996 treffen zijn kinderen hun vader niet thuis. Later blijkt dat de 85-jarige Piet Baams op 22 december voor het laatst is gezien. Ongeveer zes weken later vindt de politie zijn lichaam in het water ‘Boven Merwede’ in de gemeente Gorinchem. Om zijn nek zit een leren riem of koord. Piet woonde in verzorgingshuis Nieuw Malderborgh in Nijmegen. Hij was levenslustig en behulpzaam en kreeg vaak bezoek van zijn kinderen en (achter)kleinkinderen. Nadat zijn vrouw begin 1996 overleed, was Piet Baams alleenstaand. Hij viste en biljartte geregeld en deed mee met de wekelijkse bingo. Hij was actief in het bestuur van de visvereniging en was lid van de bewonerscommissie van Nieuw Malderborgh. Zijn familie leeft al ruim twintig jaar in onzekerheid.

Beschoten in voortuin

Op zaterdag 19 maart 2016 wordt Marlon Fidanque (31) in zijn voortuin doodgeschoten. Zijn broer en de zwangere vriendin van Marlon worden ook door kogels geraakt, maar overleven dit. In de woning zijn ook de vier minderjarige kinderen van de vriendin van Marlon. De drie volwassenen waren in de kleine voortuin van Marlons huis. Ze spraken over het regelen van de begrafenis van hun vader die een paar dagen eerder was overleden. Plotseling kwam een man de tuin in gelopen, die direct begon te schieten.

Edenaar al 46 jaar vermist

De laatste keer dat Alwin Sterk gezien wordt, is op maandag 24 april 1972 in Amsterdam. Alwin was toen bijna 21 jaar oud. Hij groeide op in Ede en in 1972 woonde hij samen met een vrouw in Amsterdam, in de studentenflat Zilverberg van de UVA in Amsterdam Noord. Hij had zich daar ingeschreven voor een opleiding aan de sociale academie. Alwin verkeerde in het alternatieve circuit en deed vrijwilligerswerk bij de geweldloze weerbaarheid. Kort voor zijn vermissing stuurde hij een kaart aan zijn familie. Daarna is nooit meer iets van hem vernomen. Nu 46 jaar later heeft de familie nog steeds vragen over waar Alwin kan zijn.

Moord op Arnhemse Koerd

Op dinsdagmorgen 7 mei 2002 ligt Seyhmus Elmas (32) dood in zijn woning. Een kennis vindt hem daar. Hij blijkt door messteken om het leven te zijn gebracht. Een dag eerder is hij ’s avonds laat nog gezien in een koffiehuis in de buurt van het centrum van Arnhem. De Koerdische Seyhmus is geboren in Turkije. Sinds 1997 woont hij in Nederland. Eerst op diverse opvanglocaties en uiteindelijk in een woning in Arnhem. De alleenstaande Seyhmus werkt in de bouw. Zijn klussen voert hij vaak samen met anderen uit. In de week voor zijn dood zijn er verschillende mannen bij hem blijven logeren. Over deze mannen is weinig bekend. Verder valt op dat er bij Seyhmus thuis een portret hangt van een PKK-leider.

Moord in Doetinchem

Op zaterdag 2 juli 1994 rond 6.00 uur wordt Cafer Güngör (53) wakker van de bel. Zijn vrouw en vier kinderen liggen nog te slapen. Cafer opent beneden de voordeur. Na een korte woordenwisseling horen buurtbewoners schoten. Ook zien ze twee mannen wegrennen. Zijn vrouw vindt Cafer liggend in de gang, hevig bloedend. Als de ambulance komt, is haar man al overleden. Cafer werkte tot kort voor zijn dood als slager in een Turkse winkel. Twee mannen werden aangehouden. Omdat er te weinig bewijs was dat zij verantwoordelijk waren voor de dood van Cafer Güngör, werden ze weer vrij gelaten.