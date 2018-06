Politie houdt grootschalige klopjacht op wit bestelbusje dat doorreed na dodelijke aanrijding

Het incident gebeurde rond 04.00 uur op de Mensheggerweg in de buurt van Camping B van het Pinkpopfestival. Er is één dode gevallen en drie voetgangers zijn zwaargewond geraakt. Het busje kwam in aanrijding met voetgangers in de buurt van de ingang van de camping.

Het is niet duidelijk of er opzet in het spel was bij de aanrijding. Maar het verlaten van de plaats van het ongeval, ofwel doorrijden na een aanrijding is ook strafbaar. Artikel 7 van de Wegenverkeerswet verbiedt doorrijden na een aanrijding waarbij iemand overlijdt of een ander letsel of schade heeft opgelopen, zonder dat je je identiteit kenbaar hebt gemaakt. Ook iemand in hulpeloze toestand achterlaten na een ongeluk is strafbaar. In beide gevallen is het niet relevant of je wel of niet schuld hebt aan het ongeluk.