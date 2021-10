Politie houdt na 34 jaar in Amsterdam verdachte van oorlogsmisdaden Surinaamse burgeroorlog aan

De politie heeft afgelopen dinsdag in Amsterdam een 55-jarige man aangehouden die in 1987 oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd in de Binnenlandse Oorlog in Suriname. De man was in die tijd een commando bij het Surinaamse leger en tijdens zogeheten ‘zuiveringsacties’ meerdere burgers hebben gedood.