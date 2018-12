Politie krijgt dertig tips over mysterieuze messentrekker Egmond

Namen agenten zaak-Henriquez blijven geheim

12:10 De agenten die in hoger beroep terechtstaan wegens betrokkenheid bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in Den Haag, blijven anoniem. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol, woensdag besloten.