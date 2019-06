Politie krijgt tips over vermiste Hania (12), grote zorgen over waar zij is

Na het nachtelijke Amber Alert zijn meerdere tips binnengekomen. De rechercheurs zijn ‘vannacht niet naar bed geweest’, zo meldt een woordvoerder. Gesprekken met onder meer klasgenoten en het natrekken van andere sporen maken de zorgen over Hania groter. Haar familie meldde dat ze chatcontact had via een tablet, maar die chatgeschiedenis bleek te zijn gewist. Hania vertrok rond half een van haar basisschool aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om drie uur thuis zijn, maar kwam nooit aan. Ze vertelde haar leerkracht dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek blijkt echter dat ze helemaal geen afspraak had.

Roze rugzak

Hania heeft halflang donker haar, draagt een witte jurk met bloemenpatroon, een witte legging met een zwart jasje, witte schoenen en heeft een roze rugzak bij zich. De politie kan nog niet vertellen hoe zij van school is vertrokken.



De alarmering over haar vermissing werd in de nacht van donderdag op vrijdag verzonden. Vanwege het tijdstip is besloten om de notificatie alleen te versturen naar mensen die ook signalering in de nacht aan hebben staan.



Rond 07.00 uur werd het Amber Alert nog eens verzonden aan iedereen die het in de nacht niet kreeg. Een Amber Alert wordt uitgestuurd wanneer de Nederlandse politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Ze stuurt zo’n vermissingsbericht 1-2 keer per jaar de wereld in.



Het meisje zit in groep 8 van de Talmaschool. ,,Wij hopen en bidden voor Hania en haar familie”, zegt schoolbestuurder Rolf van den Berg. ,,Vandaag informeren wij ouders van andere leerlingen. Ons zomerfeest is afgelast.”