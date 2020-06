Een melding dat de Utrechtse agent Orm K. criminele contacten had, is maanden op de plank blijven liggen. Pas enkele weken geleden kreeg de politie door dat hij de spil is in één van de grootste corruptiezaken in jaren.

Zo had de 44-jarige motoragent Orm K. nog maandenlang toegang tot informatie die voor criminelen goud waard is. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek verkocht hij ook informatie over grote politieonderzoeken. Pas toen criminelen zijn naam noemden in een afgeluisterd telefoongesprek, gingen in Utrecht alle alarmbellen af.

Na een relatief kort Rijksrechercheonderzoek is besloten K. vervroegd te arresteren, omdat het risico bestond dat hij nog meer schade zou aanrichten.

Taghi

Orm K. heeft contact gehouden met jeugdvrienden die in de criminaliteit belandden, zeggen bronnen. Via hen zou hij een lucratieve handel zijn begonnen in politie-informatie, die belandde bij de top van de onderwereld. Tot nu toe zijn er geen signalen dat hij informatie doorspeelde aan zijn vroegere plaatsgenoot, topcrimineel Ridouan Taghi.

Orm K. stond in Utrecht bekend als een joviale en betrouwbare politieman, al was zijn carrière niet helemaal brandschoon. Hij is meerdere keren berispt wegens hardhandige arrestaties. In 2017 werd hij zelfs tot 40 uur werkstraf veroordeeld wegens mishandeling van een arrestant. Wel mocht hij aanblijven als agent.

Toen het Openbaar Ministerie vanwege die veroordeling celmateriaal wilde afnemen om zijn dna in de strafrechtelijke databank op te nemen, ging K. in verweer. Hij betoogde dat hij als agent onder bijzondere omstandigheden tot zijn daad was gekomen en de kans op herhaling nihil was. De rechter ging daarin mee.

De vraag is of K. uit principe niet in een opsporingsdatabank wilde belanden, of toen al op het foute pad was. Volgens bronnen rond het onderzoek zou hij al minstens twee jaar informatie doorspelen aan de onderwereld.

Politieheld

Dat K. de zoon is van een in 1977 doodgeschoten politieheld, maakt zijn arrestatie nog pijnlijker voor zijn familie. Hij koos bewust voor de politie, omdat de dood van zijn vader hem niet losliet.