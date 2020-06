Politie maakt wapengebruik inzichtelijk: agenten vorig jaar betrokken bij 14.507 geweldsincidenten

Geweldsaanwending

In 8 procent van de gevallen werd het vuurwapen ingezet, bijvoorbeeld door te dreigen, te richten of te schieten. De uitschuifbare wapenstok werd in 6 procent van de geweldsincidenten toegepast, in 5 procent van de gevallen werd pepperspray gebruikt of ermee gedreigd.



In bijna 1800 gevallen werd door een zogenoemde commissie geweldsaanwending bij alle eenheden gekeken naar de incidenten en naar de vraag of juist is gehandeld. Dat was volgens die commissie in 88 procent van de gevallen zo.



In 159 gevallen (iets meer dan een half procent van het geweldgebruik door agenten) was sprake van tekortkomingen in het vakmanschap. De betrokkenen krijgen daarvoor tijdens de jaarlijkse beroepsvaardigheidstrainingen aanvullende oefeningen. Vijftig dossiers zijn nog in behandeling.