Politie ondanks verbod alert op demonstranten op de Dam

Zuiden heeft eerste regionale hittegolf van het jaar te pakken

12:47 Het zuiden van Nederland heeft de eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. In Arcen steeg de temperatuur vanmiddag naar 25,2 graden en daarmee is officieel sprake van een hittegolf. Daarvoor moet het op vijf opeenvolgende dagen 25 graden worden, waarvan drie tropisch warm met 30 graden of meer.