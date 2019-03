Politie onderzoekt bedreiging om windmolenpark

De ondernemer, volgens het Dagblad van het Noorden eigenaar van het bedrijf Avitec infra & milieu uit Nieuw-Buinen, kreeg de brief met daarin dreigementen aan zijn adres. Volgens de krant staat er in de brief: ,,Dat wat U in 20 jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor. Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week. Zo niet? Dan is uw onderneming niet meer levensvatbaar.”